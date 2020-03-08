دوري أبطال أفريقيا ذات طابع خاص لمدربي نصف النهائي ومفارقة لجاريدو

اكتملت معالم دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء أمس السبت، بعدما اكتملت صفوفه بتأهل الفرق الأربعة المتمثلة في الرجاء المغربي، الزمالك، الأهلي والوداد المغربي، تأهل الوداد المغربي إلى نصف نهائي البطولة الأفريقية، عقب فوزه على النجم الساحلي بهدفين لهدف مجموع المباراتين، ليواجه الأخير نظيره الأهلي الذي فاز على صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب بالقاهرة على ستاد القاهرة الدولي، فيما تعادل الفريقين إيجابيا لهدف لكلاهما في مباراة الإياب بجنوب أفريقيا ليصبح المجموع ثلاث أهداف لهدف لصالح المارد الأحمر.

بينما تأهل الرجاء لدور نصف النهائي، بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بهدفين لهدف مجموع

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المباراتين، ليواجه الزمالك الذي فاز على الترجي التونسي بثلاث أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب بالقاهرة، فيما خسر الأبيض في مباراة الإياب بهدف نظيف، لتصبح النتيجة ثلاث أهداف لهدفين مجموع المباراتين، ليتأهل الأبيض إلى المربع الذهبي.

سيكون نصف النهائي ذات طابع خاص مصري مغربي، على مدربي الفرق المتأهلة، حيث سيواجه أكثر من مدرب فريقه السابق، وهناك أحتمالية أيضًا لنفس الأمر في مباراة النهائي، مع مفارقة قريبة من الحدوث مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

أولًا سيلتقي نادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون،

فريقه السابق، الرجاء، الذي توج معه ببطولة السوبر الأفريقي العام الماضي.



في حين سيواجه جاريدو مدرب الوداد المغربي، فريقه السابق النادي الأهلي الذي توجه معه من قبل بكأس الكونفدرلية الأفريقية .

قبلها واجه جاريدو فريقه السابق مع الوداد، النجم الساحلي التونسي في دور ربع النهائي، الذي ساعده على التأهل لهذا الدور، عندما كان مدربًا مع الفريق التونسي بدور المجموعات في الصدارة، على الأهلي فريقه السابق، الذي واجهه بدور المجموعات أيضًا، في المجموعة الثانية، النجم الساحلي في الصدارة برصيد 12 نقطة، يليه الأهلي برصيد 9 نقاط.

في حال تأهل نجح جاريدو في التأهل مع الوداد على حساب الأهلي، إلى النهائي دوري أبطال أفريقيا سيواجه فريقه السابق الرجاء، بذلك سيكون المدرب الإسباني واجه فرقه السابقة 3 مرات في نفس البطولة بدأت من دور المجموعات فقط! ..