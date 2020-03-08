كريستيانو رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام إنتر ميلان

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس نظيره إنتر ميلان مساء اليوم الأحد على ملعب آليانز ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الإيطالي .
تنطلق مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة،
وتذاع مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة بتعليق علي محمد علي.
ومن المتوقع أن يدخل ماوريسيو ساري المدير الفني للسيدة العجوز المباراة ويكون تشكيل يوفنتوس كالتالي..
حراسة المرمى: تشيزني.
الدفاع: أليكس ساندرو ، ليوناردو بونوتشي ، جورجيو كيليني ، دانيلو.
الوسط: ميراليم جانيتش، آرون رامسي ، بليز ماتويدي.
الهجوم: كريستيانو رونالدو ، خوان كوادرادو ، باولو ديبالا.
ويدخل يوفنتوس المباراة وهو في وصافة الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، جمعهما من 25 مباراة حقق الفوز في 19 مباراة وتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في مثلهما.
بينما يحتل إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 54 نقطة جمعهما من 25 مباراة حقق الفوز في 16 وتعادل في سته وتلقى الهزيمة في مبارياتان.
جدير بالذكر تقام مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان بدون جمهور لتجنب إنتشار فيروس كورونا.
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