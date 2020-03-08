رياضة | ماذا قدم المحترفون الأربعة المنضمون لمنتخب مصر (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم المحترفون الأربعة المنضمون لمنتخب مصر (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر استدعاء 4 محترفين في قائمة الفراعنة، استعدادًا لمباراتي توجو في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021، والمقرر لهما 26، 29 من شهر مارس الجاري.

واستدعي حسام البدري كل من، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وأحمد حسن كوكا مهاجم أوليمبياكوس اليوناني، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستو فيلا الإنجليزي، وأحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بينما تجاهل بعض المحترفين مثل، محمد النني، وعمرو وردة، وأحمد المحمدي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز ما قدمه المحترفين الـ4 المنضمين لمنتخب مصر بالموسم الحالي:-

1- محمد صلاح:

خاض نجم منتخب مصر محمد صلاح 39 مباراة مع ليفربول بالموسم الحالي 2019 – 2020، بواقع 26 مباراة بالدوري الإنجليزي، و7 مباريات في دوري أبطال أوروبا، ومباراتين بكأس العالم للأندية، ومباراتين بكأس الإتحاد الإنجليزي، ومباراة بالسوبر الأوروبي، ومباراة كأس الدرع الخيرية.

بلغ إجمالي عدد دقائق اللعب الفعلية لمحمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم 3303 دقيقة لعب.

سجل صلاح 20 هدفًا مع ليفربول بالموسم الحالي، بواقع 16 هدفًا بالدوري الإنجليزي، و4 أهداف في دوري أبطال أوروبا، كما صنع 9 أهداف أخري.

ويحتل الفرعون المصري المركز الثالث في قائمة هدافي البريميرليج بـ 16 هدف بالتساوي مع سيرجيو أجويرو، وبفارق هدف وحيد عن الثنائي جيمي فاردي وأوباميانج وسجل كل منهما 17 هدفًا.

2- محمود تريزيجيه:

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خاض محمود تريزيجيه 31 مباراة مع فريق أستون فيلا بالموسم الحالي، بواقع 24 مباراة بالدوري الإنجليزي، و6 مباريات بكأس الرابطة الإنجليزية، ومباراة بكأس الإتحاد الإنجليزي، وبلغ إجمالي دقائق اللعب الفعلية مع فريقه هذا الموسم 1699 دقيقة لعب.

نجح تريزيجيه في إحراز 4 أهداف بقميص أستون فيلا هذا الموسم، بواقع 3 أهداف بالدوري الإنجليزي، وهدف في كأس الرابطة الإنجليزية، كما صنع 3 أهداف لفريقه.

تريزيجيه كان صاحب هدف الفوز لفريقه في شباك ليستر سيتي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، ليتأهل فريقه لنهائي البطولة لكنه خسر اللقب أمام فريق مانشستر سيتي بنتيجة 2 /1.

3- أحمد حسن كوكا:

بدأ أحمد حسن كوكا منافسات الموسم الحالي مع فريق سبورتنج براجا البرتغالي، وشارك معه في 7 مباريات بواقع 367 دقيقة لعب، سجل هدف وصنع هدف آخر، قبل إنتقاله لصفوف أوليمبياكوس اليوناني في فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة.

ويقدم "كوكا" مستويات رائعة رفقة أوليمبياكوس اليوناني بالموسم الحالي، حيث خاض 8 مباريات مع الفريق حتي الآن، بواقع 5 مباريات بالدوري اليوناني، و3 مباريات بكأس اليوناني، بإجمالي دقائق لعب فعلية 488 دقيقة، ونجح في إحراز 4 أهداف مع فريقه.

4- أحمد حجازي:

يُعد أحمد حجازي من العناصر الرئيسية في قوام منتخب مصر، ورغم ابتعاده عن المشاركة في العديد من مباريات فريقه وست بروميتش بالموسم الحالي بسبب الإصابة، لكن اختاره حسام البدري للتواجد في قائمة الفراعنة بالمعسكر المقبل.

وخاض حجازي 14 مباراة مع وست بروميتش هذا الموسم، بواقع 10 مباريات في دوري الدرجة الأولي الإنجليزي "الشامبيونشيب"، ومباراتين بكأس الإتحاد الإنجليزي، ومباراتين مع فريق "الرديف"، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1064 دقيقة لعب، وحصل على إنذارين.