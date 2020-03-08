رياضة | تشكيل تشيلسي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل تشيلسي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق إيفرتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا

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