رياضة | مفاجأة من باتريس كارتيرون في مباراة الزمالك والاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة من باتريس كارتيرون في مباراة الزمالك والاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك إراحة عدد كبير من العناصر الأساسية خلال مباراة الاتحاد السكندري الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وجاء قرار الجهاز الفني بسبب ضغط المباريات للفريق خلال الفترة الماضية على مستوى دوري أبطال افريقيا والضغط البدني على اللاعبين.

ولن يخوض أي مباراة في المسابقة القارية قبل شهر مايو المقبل وهي فترة راحة كافية وسيكون التركيز في الفترة المقبلة على بطولة الدوري.

وتأهل الزمالك للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا وملاقاة فريق الرجاء المغربي.