رياضة | الملعب الأقرب لاستضافة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الملعب الأقرب لاستضافة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب ملعب برج العرب بالإسكندرية، من استضافة مواجهات الأندية المصرية في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها مايو المقبل.

ويستعد برج العرب، لاستضافة مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي والزمالك ضد الرجاء المغربي، في نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

ويأتي اقتراب خوض المباريات على برج العرب، بسبب استعداد ملعب القاهرة الدولي للإغلاق، من أجل إجراء بعض الإصلاحيات على أرضيته خلال الفترة المقبلة.

وتأهل الأهلي للدور نصف نهائي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، فيما يتواجد الزمالك بنفس الدور على حساب الترجي التونسي، وصعد الرجاء البيضاوي على حساب مازيمبي الكونغولي، بينما تأهل الوداد المغربي بعدما أقصى النجم الساحلي التونسي.