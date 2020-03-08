رياضة | نجم أتلتيكو مدريد يغيب عن لقاء ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم أتلتيكو مدريد يغيب عن لقاء ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن المهاجم البرتغالي جواو فيليكس نجم هجوم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني سيغيب رسمياً عن لقاء الفريق ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وخرج فيليكس مصاباً خلال لقاء أتليتيكو مدريد بالأمس ضد أشبيلية، والذي إنتهى بالتعادل 2-2، بعد أن تلقى إصابة في الكتف.

ووفقاً لما ورد صحيفة ماركا الإسبانية، فإن فيليكس سيغيب عن الفريق خلال الأربع مباريات القادمة.

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وسيفتقد الروخي بلانكوس لجهود فيليكس في لقاءات ليفربول قي دوري الأبطال، وأتليتيك بلباو وأساسونا.

وسجل فيليكس هدفاً وصنع عدة فرص لزملائه خلال المباراة الماضية أمام أشبيلية.

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفاً على ملعب أنفيلد رود يوم الأربعاء المقبل، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان أتلتيكو مدريد قد حسم مباراة الذهاب لصالحه بهدف دون رد، في اللقاء الذي شهده ملعب واندا ميتروبوليتانو، حيث سجل الهدف ساؤول نيجيز.