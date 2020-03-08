رياضة | تشكيل بيراميدز لمواجهة زاناكو.. عبد الله السعيد على الدكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل بيراميدز لمواجهة زاناكو.. عبد الله السعيد على الدكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل لاعبيه لمواجهة زاناكو بطل زامبيا في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية. ويستضيف بيراميدز نظيره نادي زاناكو في الثالثة عصر اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في لقاء الإياب بعد الفوز ذهابا بثلاثية نظيفة. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: المهدي سليمان خط الدفاع: ولفريد كانون - أحمد أيمن منصور - علي جبر - عمر جابر Advertisements خط الوسط: عبده لومالا - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة - إيريك تراوري خط الهجوم: محمد فاروق ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور- عبد الله السعيد - محمد حمدي - عبد الله بكري - جون أنطوي - دودو الجباس - محمد فتحي وخرج من القائمة التونسي عمر العيوني، ونبيل عماد دونجا.

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