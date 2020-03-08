رياضة | أخيرا.. رمضان صبحي يعود للمباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخيرا.. رمضان صبحي يعود للمباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خالد محمود نبأ سارًا للجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، بشأن عودة نجم الفريق المصاب للملاعب مرة أخرى.

وأكد خالد محمود للجهاز الفني أن رمضان صبحي نجم الفريق بات جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات، عقب الانتهاء من تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي، للتعافي من إصابته.

وأوضح طبيب الفريق، أن اللاعب من الممكن أن يتواجد ضمن قائمة المارد الأحمر في مباراة سموحة المقبلة، حسب تعليمات الجهاز الفني ومجريات اللقاء.

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وغاب اللاعب، عن مباريات الفريق الأحمر لما يقرب من شهرين، بسبب الإصابة بالعضلة الخلفية وعاد للمشاركة في التدريبات الجماعية، إلا أن الآلام عاودته مرة أخرى.

ويرفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني، التسرع في عودة اللاعب ومشاركته في مباراة سموحة المقبلة، ويفضل تأجيل مشاركته حتى مباراة إنبي، ضمن مؤجلات الدوري العام.

ويلتقي الأهلي سموحة، مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.

