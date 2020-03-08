رياضة | خزينة الزمالك تنتعش من الكاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خزينة الزمالك تنتعش من الكاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتسلم نادي الزمالك خلال ساعات مبلغ ٣٥٠ ألف دولار من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتمكن الزمالك من إقصاء فريق الترجي من الدور ربع النهائي للبطولة الافريقية والفوز غليه بنتيجة ٣-٢ بمجموع نتيجة المباراتين.

ويحصل كل فريق من المتأهل للمربع الذهبي على مبلغ ٣٥٠ ألف دولار وفقا للوائح الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

ويلاقي الزمالك نظيره الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي للبطولة خلال شهر مايو المقبل.