رياضة | كيكي سيتين يطالب برشلونة بضم لاعب أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يطالب برشلونة بضم لاعب أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة ضم داني سيبايوس نجم ريال مدريد المعار إلى أرسنال الإنجليزي في الميركاتو الصيفي.

كشفت صحيفة "دون بالون" عن أن كيكي سيتين يرغب في ضم داني سيبايوس في الصيف خاصة بعد توتر العلاقة بينه وبين زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الذي لا يرغب في عودته بعد انتهاء الإعارة.

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ويبحث برشلونة عن لاعب مميز بحجم داني سيبايوس في وسط الملعب بجوار الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي.