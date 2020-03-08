رياضة | حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم قائمة المحترفين استعدادًا لمعسكر الفراعنة المقبل، والتي ضمت 4 أسماء فقط وهم محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا، على أن يعلن عن قائمة المحليين عقب نهاية الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب، على إجراء بعض التعديلات بقائمته المحلية، حيث تتجه النية لديه لاستبعاد ثنائي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وينوي حسام البدري استبعاد حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ثنائي الفريق الأحمر، بسبب تراجع مستواهم الفني خلال الفترة الماضية، وظهورهم بشكل متواضع بخلاف بداية الموسم الجاري.

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ويفضل البدري، الاعتماد على اللاعبين الجاهزة من الناحية الفنية والبدنية، وهو الأمر الذي استدعى استبعاد محمود كهربا من المعسكر المقبل، لنفس الأسباب.

ويستعد المنتخب الوطني، لخوض معسكر مغلق يوم 23 من الشهر الجاري، استعدادًا لمواجهتي توجو بالقاهرة يوم 26، وخارج الديار 29 من نفس الشهر، بالجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

وحصد المنتخب الوطني نقطتين، بالمجموعة بعدما تعادل مع المنتخب الكيني في القاهرة بهدف لكل فريق، قبل أن يتعادل سلبيًا أمام جزر القمر، خارج الديار.