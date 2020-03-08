شكرا لقرائتكم خبر عن زي إنهاردة.. ذكرى أشهر ريمونتادا في تاريخ كرة القدم والان مع التفاصيل

الأحد 8 مارس 2020

يصادف اليوم الأحد 8 / 3 / 2020 الذكرى الثالثة لأعظم ريمونتادا في تاريخ كرة القدم تلك التي حدثت في عام 2017 وكان عشاق الساحرة المستديرة وقتها على موعد مع ليلة من ليالي الملاح حينما حول برشلونة تأخره أمام باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية نظيفة إلى الفوز بستة أهداف مقابل هدف .



وفي السطور التالية يذكركم " الخليج 365 " بأبرز ما جاء في مباراتي الفريقين .

البداية كانت مع إجراء قرعة الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وكان برشلونة الإسباني وقتها متصدراً لمجموعته فيما أنهى العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان دور المجموعات في مركز الوصافة .

وأوقعت القرعة أبناء لويس إنريكي في مواجهة زملاء الأوروجوياني إدينسون كافاني ولم يكن أشد المتفائلين يتوقع أن تسير المباراة في هذا الإتجاه وتصبح الأشهر في تاريخ كرة القدم الحديث .

جاء موعد مباراة الذهاب ورحل ليونيل ميسي ورفقائه إلى ملعب حديقة الأمراء " بارك دي برانس " في العاصمة الفرنسية باريس لمواجهة أبناء الفرنسي يوناي إيمري .

وتفاجئ الجميع بخسارة البلوجرانا بأربعة أهداف مقابل لا شيء وسط توهج كبير من لاعبي الفريق الفرنسي على رأسم أنخيل دي ماريا ودراكسلر بالإضافة إلى العملاق كافاني .

وكان برشلونة مطالباً بالفوز بفارق خمسة أهداف لتعويض خسارته والوصول إلى الدور ربع النهائي من البطولة الأقرب إلى قلبه والتي توج بلقبها الاخير عام 2015 .

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وخرج لويس إنريكي في أكثر من مقابلة صحفية بعد المباراة وأكد أن باريس تمكن من تسجيل أربعة أهداف في شباك برشلونة وبالتالي فإن ميسي وزملائه قادرين على تسجيل ربما خمسة أو ستة أهداف .

وما قاله قد حدث بالفعل فالعملاق الكتالوني أنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين مقابل لا شيء عن طريق لويس سواريز وكورزاوا لاعب الباريسيين بالخطأ في مرماه .

وأصبحوا على بعد ثلاثة أهداف فقط ليحصلوا في الشوط الثاني على ركلة جزاء في وقت مبكر للغاية أودعها ليونيل ميسي في الشباك وأصبحت وتيرة المباراة تسير بسرعة ويحتاج البارسا لهدفين من أجل التأهل .

لكن كافاني رفض أن يتوتر زملائه والجمهور الفرنسي المتواجد في مدرجات الكامب نو وسجل رصاصة الرحمة في مرمى الألماني مارك أندريه تيرشتيجن ليبعث برسالة مفادها أن اللقاء قد إنتهى .

وعلى الرغم من وصول المباراة إلى دقيقتها الـــ88 والنتيجة تشير لتقدم برشلونة 3-1 سجل نيمار هدف من ركلة حرة مباشرة بطريقة خرافية لكن العودة مازالت أصعب من أي وقت مضى بسبب ضيق الوقت .

وحصل برشلونة على ركلة جزاء مشكوك في صحتها وكان وقتها الحكم الفيديو المساعد غير موجود في ملاعب كرة القدم لينجح نيمار في تسجيل الهدف الثاني له والخامس لفريقه .

وإنفجرت المدرجات فرحاً وبات برشلونة على بعد هدف في تحقيق أشهر ريمونتادا في تاريخ كرة القدم وهو ما تحقق عن طريق اللاعب سيرجي روبيرتو الذي قاد فريقه لعبور عقبة باريس سان جيرمان في مباراة ستبقي عالقة في الأذهان تاريخيًأ.