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وزير الرياضة يشهد توقيع عقود 13 موهبة كروية

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، توقيع عقود ١٣ موهبة كروية، تم اكتشافها في اختبارات «ستارز أوف إيجيبت»، بحضور عمرو مهنا، رئيس مجلس إدارة شركة «ستارز أوف إيجيبت».

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وشهدت بداية المؤتمر عرض مشاهد من الاختبارات الأولى، وكلمات قصيرة من الناشئين، تعكس طموحهم ورغباتهم في عالم الساحرة المستديرة، وتمنياتهم بتكرار تجربة محمد صلاح، نجم الكرة المصرية المتألق في الإنجليزي، والحائز على لقب أفضل لاعبي أفريقي مرتين من قبل.

ووجه عمرو مهنا الشكر للدكتور أشرف صبحي على اهتمامه ودعمه للمشروع القومي لاكتشاف المواهب، مشيرا إلى أن الاختبارات تمت تحت إشراف كبار خبراء كرة القدم في أوروبا، يتقدمهم كبير مكتشفي المواهب ديفيد هوبسون، مدير أكاديمية نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، والكابتن عادل عبدالرحمن، المدير الفني المصري للمشروع.

من جانبه، وجه الوزير التهنئة للاعبين المختارين، وأكد أن مصر ولّادة، ولديها مواهب فطرية، ولابد أن يكون عدد محترفيها بالخارج مناسبًا لعدد سكانها.

وزير الرياضة يشهد توقيع عقود 13 موهبة كروية
وزير الرياضة يشهد توقيع عقود 13 موهبة كروية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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