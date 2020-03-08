«البدري» يعلن قائمة المحترفين لمواجهتي توجو.. واستبعاد «النني»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، عن قائمة اللاعبين المحترفين المقرر ضمهم لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادًا لمواجهتي توجو يومي 26 و29 مارس الجاري، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2021 بالكاميرون.
وشهدت قائمة المحترفين بعض المفاجآت كاستبعاد محمد النني، لاعب أرسنال المعار إلى بيشكتاش، والذي كان أحد الأعمدة الأساسية للفراعنة في الفترة الماضية، فيما ضمت القائمة 4 لاعبين محترفين فقط، هم: أحمد حجازي، لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ومحمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حسن كوكا، لاعب أوليمبياكوس اليوناني، بالإضافة إلى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.
وأوضح اتحاد الكرة، في بيان نشره على حسابه الرسمي بـ«فيسبوك»، أن محمد بركات، مدير المنتخب، سيرسل الاستدعاء الرسمي للأندية لضم هؤلاء اللاعبين طبقًا للمواعيد الزمنية المحددة من الفيفا.
ومن المقرر أن ينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 23 مارس، قبل 3 أيام من مباراة توجو الرسمية بعد انتهاء ارتباطات أنديتهم الخارجية.
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