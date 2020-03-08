شكرا لقرائتكم خبر عن «البدري» يعلن قائمة المحترفين لمواجهتي توجو.. واستبعاد «النني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، عن قائمة اللاعبين المحترفين المقرر ضمهم لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادًا لمواجهتي توجو يومي 26 و29 مارس الجاري، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2021 بالكاميرون.

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وشهدت قائمة المحترفين بعض المفاجآت كاستبعاد محمد النني، لاعب أرسنال المعار إلى بيشكتاش، والذي كان أحد الأعمدة الأساسية للفراعنة في الفترة الماضية، فيما ضمت القائمة 4 لاعبين محترفين فقط، هم: أحمد حجازي، لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ومحمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حسن كوكا، لاعب أوليمبياكوس اليوناني، بالإضافة إلى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.