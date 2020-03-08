شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يتحرك للتعاقد مع حارس مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيقوم نادي تشيلسي بالتحرك من أجل التعاقد مع حارس جديد الصيف القادم من أجل حل أزمة حراسة المرمى التي يعاني منها مع انخفاض مستوى حارسه الإسباني كيبا.
وحسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، يضع تشيلسي أعينه على دين هندرسون، حارس مانشستر يونايتد المعار هذا الموسم إلى شيفيلد يونايتد.
ويتألق «هندرسون» مع شيفيلد ليلفت نظر مسؤولي ناديه الأصلي مانشستر يونايتد إذ يفكرون في استعادته الموسم القادم، خاصة في ظل الأداء المتذبذب للحارس الإسباني ديفيد دي خيا.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تشيلسي سيستطلع إمكانية التعاقد مع الحارس، في الصيف، بعرض يقارب الـ 25 مليون جنيه إسترليني.
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