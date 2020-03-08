انتر ميلان يصارع برشلونة على ضم أوباميانج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020
ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن نادي انتر ميلان الإيطالي يرغب في ضم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم أرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت تقارير سابقة أن نادي برشلونة الاسباني يريد الحصول على خدمات أوباميانج لتعزيز خط هجوم الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.
وأفادت التقارير بأن قائد ارسنال لم يجدد عقده مع ناديه حتى الآن وينتهي في موسم 2021 مما آثر الشكوك حول رغبة اللاعب في الرحيل.
ويسعي ميكيل أرتيتا مدرب الجانرز في الحفاظ على الجابوني من الرحيل على النادي وإذا لم يتواصلوا لاتفاق سيتم بيعه في الصيف بدل رحيل بشكل مجاني في الموسم المقبل.
ويرغب البالغ من العمر 30 عاماً في المشاركة في دوري أبطال أروبا ويسعي انتر ميلان لضمه ليكون بديلا لاوتارو مارتينيز الذي ربطته تقارير بالرحيل عن الدوري الإيطالي.
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