مانشستر يونايتد يرغب في ضم ميلينكوفيتش سافيتش كبديل لبوجبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في الحصول على خدمات سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش متوسط ميدان نادي لاتسيو الإيطالي الموسم المقبل.



ويتصارع كل من الشياطين الحمر وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي في الظفر بالبالغ من العمر 25 عاماً.

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ويحظى الصربي باهتمام مانشستر يونايتد الذي يقربه من قرب منذ فترة ، ولعب سافيتش مع لاتسيو 25 لقاء ، أحرز 4 أهداف وصنع 5 آخرين هذا الموسم.

ويتصدر لاتسيو الدوري الإيطالي برصيد 62 بجدول ترتيب الكالتشيو وينافس كل من انتر ميلان ويوفنتوس على الصدارة بعد تألقه هذا الموسم.

ويرغب أولى جونار سولشاير المدير الفني لشياطين الحمر في ضم سافيتش كبديل للفرنسي بول بوجيا نجم الفريق الذي كشفت تقارير عن رحيله عن النادي الإنجليزي في الفترة المقبلة وارتبط بالرحيل إلى كل من يوفنتوس وبي إس جي وريال مدريد.