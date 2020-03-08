- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر يونايتد يرغب في ضم ميلينكوفيتش سافيتش كبديل لبوجبا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020
ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في الحصول على خدمات سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش متوسط ميدان نادي لاتسيو الإيطالي الموسم المقبل.
ويتصارع كل من الشياطين الحمر وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي في الظفر بالبالغ من العمر 25 عاماً.
ويحظى الصربي باهتمام مانشستر يونايتد الذي يقربه من قرب منذ فترة ، ولعب سافيتش مع لاتسيو 25 لقاء ، أحرز 4 أهداف وصنع 5 آخرين هذا الموسم.
ويتصدر لاتسيو الدوري الإيطالي برصيد 62 بجدول ترتيب الكالتشيو وينافس كل من انتر ميلان ويوفنتوس على الصدارة بعد تألقه هذا الموسم.
ويرغب أولى جونار سولشاير المدير الفني لشياطين الحمر في ضم سافيتش كبديل للفرنسي بول بوجيا نجم الفريق الذي كشفت تقارير عن رحيله عن النادي الإنجليزي في الفترة المقبلة وارتبط بالرحيل إلى كل من يوفنتوس وبي إس جي وريال مدريد.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يرغب في ضم ميلينكوفيتش سافيتش كبديل لبوجبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.