شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر احتفال كلوب قد يعرضه لعقوبة الايقاف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020 يتجه الاتحاد الانكليزي لكرة القدم الى معاقبة المدرب الالماني لنادي ​ليفربول​ الانكليزي ​يورغن كلوب​ بسبب احتفاله بهدف ساديو ماني في مباراة الفريق امام ​بورنموث​.

التقارير الاتية من انكلترا تتحدث أن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم ربما سيفرض عقوبة على كلوب بسبب طريقة احتفاله الهيستيرية بعد هدف ماني امام حكم الراية في اللقاء. وأوضحت أن الاتحاد الإنكليزي ربما سيتخذ قرارًا ضد كلوب بعد أسبوع واحد من إصداره عقوبة ضد مدرب فريق إيفرتون كارلو أنشيلوتي بسبب ما فعله مع حكم مواجهة مانشستر يونايتد.

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