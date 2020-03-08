الانتر على اتصال مع ثنائي مان يونايتد ويلنز وغارنر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

يواجه ​مانشستر يونايتد​ معركة للاحتفاظ بثنائي خط الوسط، ​ريتشي ويلنز​ و​جيمس غارنر​.



وقد أثار اللاعبان الإعجاب هذا الموسم، وراقبهما كشافو إنتر وهما يلعبان في مباريات فريقي 23 عامًا وأقل من 18 عامًا.

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وتقول "ذا صن" إن يونايتد متحمس لإبقاء كليهما في النادي، لكن الروابط مع ​إنتر ميلان​ يمكن أن تكون مغرية.

ووقع ويلنز، البالغ من العمر 17 عامًا، منحة دراسية مع يونايتد العام الماضي، ولعب كلاعب خط وسط، وهو نفس الدور الذي كان والده يلعبه في ليستر.

واجتذب غارنر البالغ من العمر 18 عامًا، والذي لعب لأول مرة في الدوري الممتاز ضد ​كريستال بالاس​ الموسم الماضي، الثناء من مدرب يونايتد أولي غونار سولسكاير.