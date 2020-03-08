شكرا لقرائتكم حسام البدري يستبعد 8 محترفين من قائمة مواجهة توجو.. الننى الأبرز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهار الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة استعدادا لمباراتى توجو يومى 26 و29 مارس الجارى فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، واتلى يأتي فيها الفراعنة في المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد نقطتين خلف جزر القمر المتصدر برصيد 4 نقاط وكينيا في المركز الثاني برصيد نقطتين وتوجو في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

واختار البدري 4 لاعبين هم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) وأحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) وأحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني) ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي).

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ومن المقرر أن يرسل محمد بركات مدير المنتخب الوطني الاستدعاء الرسمي للأندية لضم هؤلاء اللاعبين طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من الفيفا.

وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 23 من الشهر الجارى، وهو موعد انطلاق المعسكر قبل 3 أيام فقط من مباراة توجو الرسمية بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.

واستبعد البدري 8 عناصر أخرى من المحترفين يأتي على رأسهم محمد النني نجم بشكتاش التركي والمنتقل إلى الفريق هذا الموسم على سبيل الإعارة من أرسنال، على الرغم من تألقه مع فريقه في الفترة الأخيرة، بجانب كل من أحمد المحمدي مدافع أستون فيلا الذى ساهم في قيادة فريقه إلى نهائي كأس رابطة المحترفين بصناعة هدف قاتل ضد ليستر سيتي لزميله تريزيجيه في نصف النهائي، بالإضافة إلى ثنائي اليونان علي غزال وعمرو وردة في لاريسا وكريم حافظ مدافع ملطية سبور التركي وعمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي وسام مرسي لاعب وسط ويجان الإنجليزي وحسين السيد مدافع الصفاقسي التونسي.