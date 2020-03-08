شكرا لقرائتكم أشرف بن شرقي ينضم لمعسكر منتخب المغرب 23 مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر سفر المغربي أشرف بن شرقي، صانع ألعاب الزمالك، إلى المغرب يوم 23 مارس الجاري، للانضمام لمعسكر أسود الأطلس لخوض مباراتي منتخب أفريقيا الوسطى في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب المغربي، استدعاء بن شرقى ضمن القائمة الأولية بعد تألقه مع الزمالك في الفترة الماضية، على أن ينتظم اللاعب المغربي في معسكر منتخب بلاده عقب مباراة الزمالك أمام نادي مصر، المقرر لها يوم 22 مارس، في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

واستدعى وحيد خليلوزيتش المدير الفنى لمنتخب المغرب إلى جانب أشرف بن شرقى، مواطنه وليد أزارو مهاجم الأهلى المعار إلى الاتفاق السعودى لقائمة أسود الأطلس الأولية فى إطار التحضيرات لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، التى ستقام 27 و31 مارس الجارى، وسيكون اللقاء الأول فى المغرب والأخر بالخارج وقرر خليلوزيتش ضم بن شرقي وأزارو المتألقين مؤخرًا، وتم اختيار الأول لاعب شهر فبراير فى الزمالك، بينما سجل الثانى 3 أهداف فى الدورى السعودى منذ انتقاله في يناير الماضي على سبيل الإعارة من الأهلي، في الوقت نفسه استبعد المدرب البوسنى لاعب نادي الزمالك المغربي الآخر محمد أوناجم بجانب حميد أحداد لاعب الزمالك المعار إلى الرجاء البيضاوي.

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ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع موريتانيا ويأتى أفريقيا الوسطى في المركز الثالث بثلاث نقاط وأخيرا بوروندى بدون رصيد وشهدت القائمة الأولية استدعاء 49 لاعبًا سيتم تقليصها لاحقا إلى 23 لاعبا.

فيما يستعد الزمالك حالياً لمواجهة الاتحاد السكندرى، فى المباراة المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوى الممتاز، والتى يسعى فيها الأبيض لتحقيق الانتصار لتحسين ترتيبه فى جدول ترتيب المسابقة.