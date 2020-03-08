شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلي والوداد فى قمة مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي والوداد



ضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الوداد المغربي موعداً مع الأهلي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعدما نجح في الإطاحة بالنجم الساحلي من البطولة خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس في تونس، حيث تأهل بطل المغربي بنتيجة 2-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة في ربع نهائي البطولة.

موعد مباراة الأهلي والوداد



كان الأهلي قد تمكن من حجز مقعده في المربع الذهبي للبطولة، بعدما عاد بنتيجة التعادل 1-1 أمام صن داونز عصر اليوم في إياب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، وكان الأهلي قد فاز في الذهاب بنتيجة 2-0 ليتأهل بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

موعد مباراة الأهلي والوداد



ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والوداد أحد يومي 1 و2 من شهر مايو المقبل في المغرب، فيما تقام مباراة العودة أحد يومي 8 و9 من الشهر ذاته بالقاهرة.

موعد مباراة الأهلي والوداد



وأضاف عبد الحفيظ أن لاعبي الأهلي قدموا عرضاً جيداً أمام صن داونز على أرضه ووسط جمهوره وكانوا الأقرب للفوز لولا سوء التوفيق الذى حرم أكثر من لاعب من التسجيل لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، مؤكداً أن اللاعبين يستحقون صرف مكافآت إجادة نظير المجهود الكبير الذي بذلوه طوال اللقاء.

موعد مباراة الأهلي والوداد



ويولي الأهلي اهتمامًا كبيرا ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حيث يرغبون في استعادة لقب البطولة الإفريقية الغائب عن النادي منذ عام 2013، ومن هنا يسعى يسعى المارد الأحمر للتتويج بها هذا الموسم بعد إخفاقه في استعادته في نهائيين خاضهم فى الثلاث نسخ الأخيرة.

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