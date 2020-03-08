اخبار الرياضه

موعد مباراة الأهلي والوداد فى قمة مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلي والوداد فى قمة مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي والوداد
 

ضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الوداد المغربي موعداً مع الأهلي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعدما نجح في الإطاحة بالنجم الساحلي من البطولة خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس في تونس، حيث تأهل بطل المغربي بنتيجة 2-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة في ربع نهائي البطولة.

موعد مباراة الأهلي والوداد
 

كان الأهلي قد تمكن من حجز مقعده في المربع الذهبي للبطولة، بعدما عاد بنتيجة التعادل 1-1 أمام صن داونز عصر اليوم في إياب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، وكان الأهلي قد فاز في الذهاب بنتيجة 2-0 ليتأهل بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

c8860f6695.jpg

موعد مباراة الأهلي والوداد
 

ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والوداد أحد يومي 1 و2 من شهر مايو المقبل في المغرب، فيما تقام مباراة العودة أحد يومي 8 و9 من الشهر ذاته بالقاهرة.

 

موعد مباراة الأهلي والوداد
 

 

وأضاف عبد الحفيظ أن لاعبي الأهلي قدموا عرضاً جيداً أمام صن داونز على أرضه ووسط جمهوره وكانوا الأقرب للفوز لولا سوء التوفيق الذى حرم أكثر من لاعب من التسجيل لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، مؤكداً أن اللاعبين يستحقون صرف مكافآت إجادة نظير المجهود الكبير الذي بذلوه طوال اللقاء.

ce33b798ec.jpg

موعد مباراة الأهلي والوداد
 

ويولي الأهلي اهتمامًا كبيرا ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حيث يرغبون في استعادة لقب البطولة الإفريقية الغائب عن النادي منذ عام 2013، ومن هنا يسعى يسعى المارد الأحمر للتتويج بها هذا الموسم بعد إخفاقه في استعادته في نهائيين خاضهم فى الثلاث نسخ الأخيرة.

Advertisements

 

موعد مباراة الأهلي والوداد
 

ومن جانبه، أعرب رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته بتأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وقال فايلر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أمس: "واجهنا فريقًا كبيرًا.. ورسالتي لجماهير الأهلي واللاعبين جاءت من خلال عملنا.. حققنا فوزًا مهمًّا أمام نفس الفريق في القاهرة، وتعادلنا هنا في جنوب أفريقيا، لنحسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

 

موعد مباراة الأهلي والوداد
 

 

وتحدث المدير الفني عن تأهل الأهلي والزمالك إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال أفريقيا، قائلا: "صعود فريقين من مصر إلى نصف النهائي أمر جيد.. ويعكس مدى التطور في الكرة المصرية بشكل عام.. وهذا الأمر يسعدنى بشكل شخصي".

وأوضح فايلر أن الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز هو أفضل رد اعتبار بعد هزيمة الأهلي أمام نفس الفريق في النسخة الماضية هنا في جنوب أفريقيا، مؤكداً أن الأهلي يحتفل اليوم بالتأهل، وغدًا سيكون التفكير والعمل الجاد استعدادًا للمواجهات المقبلة محليًّا وأفريقيًّا.

 

موعد مباراة الأهلي والوداد،موعد مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا،الاهلي والوداد،صن داونز ضد الأهلي،أخبار النادي الأهلي،دوري ابطال افريقيا،مباراة الأهلي اليوم،بث مباشر الأهلي،مباراة الأهلي القادمه

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والوداد فى قمة مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا