شكرا لقرائتكم صفحة الأهلي تحتفى بأحمد فتحى والشناوى بطريقة خاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع انستجرام على الاحتفاء بطريقة خاصة بلاعبا الفريق الأحمر أحمد فتحي ومحمد الشناوي، بعد الأداء المميز الذي قدمه الثنائي في مباراة الأمس أمام صن داونز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشرت صفحة الأهلي عبر حسابها على موقع انستجرام صورة لثنائي الفريق الأحمر وعلقت: "ارتقي واسطع".



أحمد فتحي والشناوي

وقرر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إقامة مران خفيف للفريق فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، بأحد الحدائق القريبة من فندق الإقامة بمدينة بريتوريا، وذلك قبل ساعات من عودة البعثة للقاهرة.

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ويتدرب الفريق على نفس الحديقة التى سبق وتدرب عليها يوم وصول البعثة إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز، ومن المقرر أن يكون مران اليوم خفيف واستشفائى للاعبين الذين شاركوا فى مواجهة صن داونز وذلك فى إطار استعدادات الفريق للارتباطات المقبلة.

وتعادل الأهلى مع صن داونز بهدف لمثله فى اللقاء الذى جمعهما أمس، السبت، بملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا ليتأهل الفريق للدور نصف النهائى بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

وتبدأ بعثة الأهلى رحلة العودة للقاهرة اليوم، الأحد، بعد خوض مباراة صن داونز عصر أمس بمدينة بريتوريا فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا وصعود الفريق لقبل النهائى وتستغرق رحلة العودة قرابة الثمانى ساعات، على أن تبدأ البعثة الحمراء مُغادرة فندق الإقامة بمدينة بريتوريا فى السابعة مساءً مُتوجهة إلى جوهانسبرج فى مسافة تستغرق قرابة الساعة، ثم تستقل رحلة الطيران من جوهانسبرج فى التاسعة والنصف مساءً لتصل القاهرة فى الخامسة والنصف فجراً.