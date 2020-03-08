شكرا لقرائتكم ياسر رضوان : أليو بادجى لاعب قوى وسريع ولكنه قليل الخبرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى ياسر رضوان نجم الأهلى السابق ومنتخب مصر أن السنغالى أليو بادجى مهاجم فريق الأهلى لاعب قوى وسريع ولكنه قليل الخبرة ، بعدما ظهر مع الأحمر منذ بداية لقاء صن داونز أمس .

و أشار رضوان في تصريح لـ " الخليج 365" إلى أن بادجى محطة قوية و لكن صعب الحكم عليه مبكرا خاصة أنه لم يحصل على فرصة المشاركة في المباريات من بدايتها سوى في لقاء صن داونز و متفائل أن يصبح مهاجم الأهلى في المرحلة القادمة .

وشارك بادجى في مواجهة الأهلى أمام صن داونز أمس السبت في إياب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا على أرض الخصم و التي شهدت حسم الفريق الأحمر للتأهل على دور نصف النهائي .

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وتعادل الأهلى مع صن داونز بهدف لمثله فى اللقاء الذى جمعهما أمس، السبت، بملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا ليتأهل الفريق للدور نصف النهائى بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

وتبدأ بعثة الأهلى رحلة العودة للقاهرة اليوم، الأحد، بعد خوض مباراة صن داونز عصر أمس بمدينة بريتوريا فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا وصعود الفريق لقبل النهائى وتستغرق رحلة العودة قرابة الثمانى ساعات، على أن تبدأ البعثة الحمراء مُغادرة فندق الإقامة بمدينة بريتوريا فى السابعة مساءً مُتوجهة إلى جوهانسبرج فى مسافة تستغرق قرابة الساعة، ثم تستقل رحلة الطيران من جوهانسبرج فى التاسعة والنصف مساءً لتصل القاهرة فى الخامسة والنصف فجراً.

وقرر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إقامة مران خفيف للفريق فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، بأحد الحدائق القريبة من فندق الإقامة بمدينة بريتوريا، وذلك قبل ساعات من عودة البعثة للقاهرة.