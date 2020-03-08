شكرا لقرائتكم أحمد حجازي مهدد بالغياب عن قائمة المحترفين لمعسكر المنتخب فى مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قبل ساعات من إعلان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني قائمة المحترفين لمعسكر مارس، أصبح أحمد حجازي مدافع منتخب مصر ونادي وست بروميتش ألبيون الانجليزي مهددا بالغياب عن المعسكر الذي ينطلق يوم 23 مارس الجاري استعداداً لمواجهة منتخب توجو يوم 26 و29 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الافريقية 2021 بالكاميرون.

وتعرض حجازي لإصابة عضلية خلال مشاركته في مباراة وست بروميتش ألبيون وويجان ضمن منافسات دوري الدرجة الاولى "تشامبيونشيب" منذ عدة أيام.

وأوضح سلافن بيليتش المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبيون في تصريحات لوسائل الاعلام الانجليزية، أن أحمد حجازي يحتاج إلى راحة لمدة أسبوعين للتعافي من الاصابة.

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ومن المقرر أن يعلن البدري اليوم قائمة اللاعبين المحترفين للمعسكر وأشارت تقارير إلى أن تضاؤل فرص حجازي دفعت البدري للتفكير في كل من رامي ربيعة ومحمود متولي ثنائي الاهلي وعلي جبر مدافع بيراميدز لتعويض مدافع وست بروميتش في القائمة.

ويحتل منتخب مصر بقيادة المدرب حسام البدري المركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد نقطتين، بينما يتصدر منتخب جزر القمر لائحة الترتيب برصيد4 نقاط، بعدما تعادل 1/1 مع منتخب كينيا في الجولة الاولى بملعب "برج العرب" ثم سلبياً مع مضيفه منتخب جزر القمر.

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