تامر عبد الحميد : أتمنى خسارة الأهلى أمام الوداد وتوديعه دوري الأبطال

جدة - عمرو شويل

وفسر "دونجا" فى حواره لـ"الخليج 365" أمنيته بخسارة الأهلى أمام الوداد قائلا:" الأهلى طول عمره لما بيخوض بطولة بيبقى منافس قوى على لقبها فخسارته امام الوداد وخروجه من دوري الأبطال يصب فى مصلحة الفريق الأبيض".

وواصل تامر عبد الحميد:" أتمنى خسارة الأهلى فى أى بطولة ينافس فيها الزمالك".

ويعود قطبا الكرة المصرية للظهور من جديد بدور قبل النهائي لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال بعد غيابهما عن الظهور منذ 15 عاماً معاً في البطولة القارية الشهيرة التي يبحث فيها المارد الأحمر عن اللقب التاسع، فيما ينتظر بطل الكونفيدرالية التتويج بالنسخة السادسة في تاريخه.

وحسم الفريقان التأهل الى الدور نصف النهائي لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتي ستقام جولتيها خلال شهر رمضان المبارك اذ ستقام مباريات الدور نفسه بالكامل مطلع مايو المقبل.

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ونجح النادي الأهلي في الفوز اليوم ضد فريق صن داونز بمجموع المباراتين بنتيجة 3/2 أثر تعادله الإيجابي في مباراة العودة بجنوب افريقيا بهدف لكل منهما بعدما سجل انتصاراً بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بملعب استاد القاهرة الدولي.

ويخوض فريق الأهلى مباراة الذهاب في دور نصف النهائي خارج أرضه أحد أيام 1 أو 2 مايو المقبل، بينما تقام مباراة الإياب فى القاهرة أحد أيام 8 أو 9 مايو من نفس الشهر، وينتظر المارد الاحمر المتأهل من لقاء النجم الساحلى التونسى والوداد البيضاوى المغربى المقرر أن يقام في التاسعة من مساء اليوم بإستاد رادس علما بأن لقاء الذهاب انتهى لصالح بطل المغربى بثنائية نظيفة.

تقرر مواجهة الزمالك مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، على أن يقام لقاء الذهاب أحد يومي 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، على أن يقام العودة فى مصر أحد يومي 8 و9 من الشهر ذاته، وستقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية في أحد دول الكاميرون أو المغرب أو تونس يوم 29 مايو.

وحجز النادى الأهلى مقعده فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2020 بعدما أطاح بصن دوانز بطل جنوب أفريقيا بمجموع المباراتين 3-1، بالفوز في لقاء الذهاب الذى أقيم بالقاهرة بهدفين نظيفين، والتعادل في لقاء العودة بهدف لمثله.

وتأهل الزمالك للدور قبل النهائى ببطولة دورى أبطال افريقيا بعدما نجح فى عبرو عقبة الترجى بثلاثة اهداف مقابل هدفين فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، بعدما انتهت مباراة أمس بخسارة الزمالك بهدف نظيف ضمن مباريات العودة فى دور الـ 8، بعدما كان الزمالك قد حسم الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وينتظر الفارس الأبيض الفائز من مازيمبى مع الرجاء البيضاوى المغربى فى الكونغو المقرر لها اليوم.