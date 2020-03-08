شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن جاهزية محمد عبد الغني لمواجهة الاتحاد فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جهاز الزمالك، عن أن محمد عبد الغنى لاعب الفريق، سيكونا جاهزا للتواجد مع الفريق فى المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوى الممتاز.

وأوضح جهاز الزمالك أن خطوة وحيدة تفصل اللاعب عن المشاركة فى المباريات المقبلة بداية من لقاء الاتحاد وتتمثل فى خضوعه لفحوصات سريعة، غداً، الإثنين، تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق، من أجل الاطمئنان على حالته قبل مشاركته فى المران الجماعى للفريق وحال التأكد من سلامة اللاعب بنسبة مائة بالمائة سيكونا ضمن حسابات الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق فى المباراة المقبلة بعدما تغيب عن مواجهة الترجى التونسى الأخيرة.

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ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غداً الإثنين، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق عقب العودة من تونس، أمس السبت، بعد عبور عقبة الترجى التونسى ونجح الزمالك فى إقصاء بطل تونس حامل اللقب من دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، عقب المباراة التى جمعت بينهما على ستاد رادس، يوم الجمعة الماضية، فى إياب دور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، فعلى الرغم من هزيمة الفارس الأبيض بهدف دون رد، إلا أنه استطاع اقتناص بطاقة التأهل من تونس بعدما حقق الفوز فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى نصف النهائى بنتيجة 3 / 2 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة.

ويرغب الفرنسى باتريس كارتيرون فى تجهيز الثنائى عبد الغنى وجمعة من أجل إشراكهما فى المباريات المقبلة مع منح راحة للظهير الأيسر محمد عبد الشافى إلى جانب واحدا من ثنائى الدفاع سواء محمود علاء أو محمود الونش فى ظل مشاركتهما بصورة متتالية فى الفترة الماضية مع الفريق الأبيض فى مختلف البطولات، فى ظل خطة كارتيرون فى منح فرص أكبر بالدورى الممتاز لعناصر الفريق التى لم تشارك فى الفترة الماضية.