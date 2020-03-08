ترتيب البريميرليج بعد فوز ليفربول على بورنموث.. وقائمة الهدافين بعد تألق صلاح.. وأرقام قياسية للفرعون.. وملخص لمساته وهدفه العالمي

كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، فوزا صعبا على بورنموث بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "آنفيلد"، معقل الريدز، عصر الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح كالوم ويلسون التسجيل لصالح بورنموث بعد هجمة مرتدة متقنة، انتهت بعرضية أرضية من زميله جيفرسون ليرما، ليضعها المهاجم الإنجليزي في الشباك الخالية بسهولة في الدقيقة التاسعة من أحداث اللقاء، فيما تعادل محمد صلاح للريدز في الدقيقة 25 بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء من زميله ساديو ماني مسددا على يسار حارس بونمورث، قبل أن يتقدم الريدز بهدف ثان عن طريق ماني في الدقيقة 33.

ترتيب الدوري

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 82 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي وبات على بعد ثلاثة انتصارات فقط من التتويج بشكل رسمي بلقب البريميرليج، الغائب عن خزائن النادي منذ عام 1990، فيما ظل بورنموث قابعا في المركز الثامن عشر على سلم الترتيب برصيد 27 نقطة.

وواصل ليفربول التحليق في صدارة الدوري، ليوسع الفارق إلى 25 نقطة، مع أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، وفي المركز الثالث ليستر سيتي بـ50 نقطة، وتشيلسي رابعا بـ45 نقطة، وولفرهامبتون خامسا بـ43 نقطة.

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أرقام قياسية لصلاح

وبات النجم الدولي المصري محمد صلاح، صاحب الـ27 عاماً، أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يسجل في جميع المباريات المباشرة التي خاضها أمام المنافس ذاته، إذ وقف محمد صلاح أمام بورنموث في 6 مباريات، استطاع أن يصل 8 مرات إلى شباكهم خلال تلك المواجهات، وذلك في المباراة رقم 100 لصلاح بقميص الريدز.

وبهدفه في شباك بورنموث، تمكن الفرعون المصري من تخطي إنجاز مهاجم بيرنلى كريس وود، الذى سجل 6 أهداف فى شباك نفس الخصم، خلال 5 مباريات توالياً، وفي المقابل وضع صلاح الهدف رقم 8 في ستة لقاءات متتالية أمام الخصم ذاته.

قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، يتصدر القائمة جيمي فاردي وأوباميانج بـ17 هدفا لكل منهما، يليهما محمد صلاح وأجويرو بـ16 هدفا، وإنجز ثالثا بـ15 هدفا، وماني وراشفود في المركز الرابع بـ14 هدفا.

شاهد ملخص لمسات وهدف صلاح أمام بورنموث