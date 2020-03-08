شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أهداف المصرى ونهضة بركان فى ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح فريق المصرى البورسعيدى مطالباً بالفوز بأى نتيجة أمام نهضة بركان المغربى، فى إياب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية، لضمان العبور لنصف نهائى الكونفدرالية، بعد تعادل الفريقين فى مباراة الذهاب.

ويدخل فريق المصرى البورسعيدى في التاسعة مساء اليوم، الأحد، أهم مبارياته هذا الموسم حينما يحل ضيفاً على نظيره نهضة بركان المغربى على الملعب البلدى بمدينة بركان ضمن مواجهات إياب دور الثمانية للنسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفدرالية علماً بأن مباراة الذهاب التى أقيمت الاحد الماضى بإستاد السويس الجديد انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق .

وتعادل المصرى إيجابيا مع نهضة بركان المغربى فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية، و التى انتهت بهدفين لكل فريق، تقدم نهضة بركان المغربى بهدف عن طريق محسن ياجور فى الدقيقة 45، قبل أن يعادل مفتاح طقطق النتيجة لصالح الفريق البورسعيدى فى الدقيقة 47، بعدها سجل زهير العريبى لاعب الفريق المغربى هدفا بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 60، قبل أن يعود ياجور ويدرك هدف التعادل لنهضة بركان من رأسية متقنة فى الدقيقة 81 من زمن اللقاء.

Advertisements

ويكفى فريق نهضة بركان الفوز أو التعادل للعبور للدور نصف النهائى للبطولة .

واحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى، وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إدارة مباراة الليلة لطاقم تحكيم دولي تونسي يقوده حكم الساحة صادق السلمي ، ومعه كل من خليل حساني “مساعد حكم أول” وأيمن اسماعيل”مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع هيثم قيراط.