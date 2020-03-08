شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل فراعنة السيف لدور الـ16 بكأس العالم فى لوكسمبرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل منتخب سلاح السيف لدور الـ16 بمنافسات بطولة كأس العالم المقامة في لوكسمبرج بالفوز على نظيره البلجيكى بنتيجة 45 / 28 . و شهدت منافسات الفردى خسارة محمد عامر على صعيد الرجال من بطل فرنسا بنتيجة 15 / 12 في دور الـ 32 ، بينما خسر مهاب سامر من بطل تونس في نفس الدور بنتيجة 15 / 7 و خسارة زياد السيسى من بطل ورسيا بنتيجة 15 / 9 .

تأهل مهاب سامر إلى دور الـ 32 بنفس السلاح بالفوز على بطل اليابان 15 / 10 و معه محمد عامر الذى نجح في الفوز على بطل أمريكا 15 / 4 .

فيما خسرت ندى حافظ لاعبة المنتخب الوطنى لسلاح السيف من بطلة أمريكا بنتيجة 15 /9 في إطار دور الـ 16 ببطولة كأس العالم المقامة في اليونان .

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تأهلت ندى حافظ إلى دور الـ 16 بكأس العالم باليونان بالفوز على بطلة إيطاليا بنتيجة 15 / 12 في دور الـ 32 بعد أن فازت على بطلة فرنسا بنفس النتيجة في دور الـ 64 ، بعدما فازت أمس في جميع مباريات دور المجموعات للتأهل إلى الدور الـ 64 الرئيسى .

نجح منتخب السلاح للشباب و الناشئين مؤخرا فى الحصول على 45 ميدالية بالبطولة الأفريقية لجميع الأسلحة بغانا، بواقع 19 ذهبية و14 برونزية و12 فضية محققا المركز الأول.

وحققت رياضة السلاح مؤخرا إنجازا جديدا بفوز محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش المصنف الأول عالميا بذهبية بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للشباب بفرنسا بعد الفوز على بطل فرنسا 15 /6. وتأهل حمزة إلى النهائى بالفوز على لاعب فرنسا أيضا بنفس النتيجة، بينما تأهل الى نصف النهائى بالفوز على بطل روسيا 15 /10 فى دور ربع النهائى.