شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصارعة يغير خطة الاستعداد لأولمبياد طوكيو بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد المصارعة برئاسة عصام نوار تغيير خطة الاعداد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 ، بعد إلغاء البطولة المؤهلة والتي كان مقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من 12 إلى 15 مارس الجارى .

كان الاتحاد الدولى للمصارعة قرر تأجيل البطولة التأهيلية و التي تقام بالمغرب مارس الجارى ، بسبب تفشى مرض كورونا ، وتلقي الاتحاد المصرى رسالة من الدولي المصارعة بتأجيل البطولة التأهلية لأولمبياد طوكيو لقارة افريقيا و استراليا و التى كان من المقرر إقامتها من 12 إلى 15 مارس بمدينة الجديدة الجزائرية ، وذلك بناء علي إفادة من الحكومة المغربية تخوفا من الكورونا. و من المنتظر تنظيم البطولة نهاية ابريل او مايو .

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وأكد عصام النوار رئيس الاتحاد أنه بعد هذا القرار سيتم تغيير خطة الاعداد لطوكيو، بالاستمرار في المعسكر المقام بالمركز الاولمبى بالمعادى ، على أن يتم إقامة معسكر خارجى في إحدى الدول ، أو البطولات الودية ، حيث تمت مخاطبة عدد كبير من الدول ، للاستفسار عن المعسكرات خلال الفترة المقبلة .

كان الاتحاد الدولى للتايكوندو قرر إلغاء بطولة مصر الدولية التي كان مقرر إقامتها مارس الجارى أيضا بسبب انتشار الفيروس .

ولم تكن الخسائر التي سببها فيروس كورونا في مختلف الدول ، مجرد الإصابة به ، و التألم من أعراضه ، بل أنه طال الرياضة بصفة عامة و المصرية بصفة خاصة ، بعد قرار بعد الدول و الاتحادات الرياضية إلغاء عدد من البطولات الهامة خوفا من هذا الـ " بعبع " الذى أصبح يسيطر على تفكير كل الدول في مختلف أنحاء العالم ، مثل بطولة لأفروليج لكرة السلة ، و جراند برى للجودو ، و البطولة العربية للملاكمة ، و تا|جيل ودية مصر و الكويت لكرة اليد ن وكذلك السوبر الافريقى لليد .