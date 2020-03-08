شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتدرب على فترتين استعداداً لأسوان في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق الكرة بنادي مصر المقاصة تدريباته اليوم، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس، بقرار من إيهاب جلال المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته اليوم على فترتين صباحا ومساء، وذلك على هامش معسكره المقام حاليا بمدينة الإسماعيلية.

ويستعد فريق المقاصة لمواجهة أسوان في الخامسة مساء يوم الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الثامنة عشرة للدوري.

وعقد الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، محاضرة بالفيديو للاعبي الفريق مساء أمس السبت، وذلك على هامش معسكرهم المقام حاليا بمدينة الإسماعيلية.

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وشهدت المحاضرة استعراض عدة مقاطع فيديو لفريق أسوان، والذي يستعد المقاصة لمواجهته، وقام إيهاب جلال وجهازه المعاون خلال المحاضرة بشرح مواطن القوة والضعف في فريق أسوان للاعبي المقاصة، وتحديد الأسلوب التكتيكي الأنسب لمواجهته.

وتغلب فريق مصر المقاصة على فريق شيكو المنصورة بنتيجة 3- صفر، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، على هامش المعسكر المغلق الذي يخوضه فريق المقاصة بمدينة الإسماعيلية.

أحرز أهداف المقاصة عمرو مرعي”هدفين”، ومحمد مسعد “هدف”.

بدأ المقاصة اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد عادل وأحمد محسن ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحي ومصطفى شبيطة ومحمد كناريا ومحمد إبراهيم ومحمد مسعد وأودو موسيس وصلاح أمين.

واطمأن الجهاز الفني للمقاصة بقيادة إيهاب جلال المدير الفني على جاهزية لاعبي الفريق ومدى استيعابهم لبعض الأساليب التكتيكية التي سيعتمد عليها في المرحلة المقبلة.