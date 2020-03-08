شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تبدأ رحلة العودة إلى القاهرة مساء اليوم بعد التأهل الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ومن المقرر أن تُغادر البعثة مقر إقامتها بمدينة بريتوريا فى السادسة والنصف مساء اليوم مُتوجهة إلى جوهانسبرج لتستقل طائرة العاشرة إلا ربع مساءً لتعود إلى القاهرة فى السادسة إلا ربع صباح غد الاثنين.

وسافر الأهلى إلى جنوب أفريقيا مساء الأحد الماضى لخوض مباراة صن داونز التى أقيمت أمس، السبت، بملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا وأنتهت بالتعادل بهدف لمثله ليتأهل الأهلى لنصف نهائى البطولة بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

ويفتح مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام المقبلة ملف تجديد رباعى الفريق الكبار شريف إكرامى، ووليد سليمان وحسام عاشور وأحمد فتحى بعدما تم تأجيل هذا الملف خلال الفترة الماضية بسبب إنشغال الفريق بمباريات محلية وأفريقية قوية أخرها لقاء الإياب أمام صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال، وهو ما جعل الإدارة الحمراء تؤكد أنها ستفتح ملف التجديد فى الوقت المناس

ومن المقرر أن يعقد سيد عبد الحفيظ مديرالكرة بالأهلى أكثر من جلسة مع رباعى الفريق لحسم هذا الأمر خاصة وأن هناك لاعبين تلقوا عروض مُغرية للغاية وجادة من أندية خارجية ومحلية أبرزهم شريف أكرامى الذى تلقى عرضاً جاداً من بيراميدز لذا يتطلع مسئولو الأهلى لحسم هذا الملف الشائك الذى استحوذ على اهتمامات وسائل الإعلام وجماهير الفريق خلال الفترة الماضية لاسيما وأن الرباعى السابق له دور مهم فى الفريق سواء على الصعيد الفنى أو الصعيد القيادى ويمتلك خبرات طويلة يحتاجها الفريق فى الفترة المقبلة وسيتم حسم ملف التجديد بالتنسيق مع لجنة التخطيط فى النادى برئاسة محسن صالح ورينيه فايلر المدير الفنى وبالطبع محمود الخطيب رئيس النادي.