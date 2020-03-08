شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تُحدد موقف "أوناجم" من مواجهة الزمالك أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع المغربى محمد أوناجم، صانع ألعاب الزمالك، لأشعة اليوم، الأحد، تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للزمالك، من أجل تحديد مدى إمكانية تجهيزه لمواجهة الفريق المقبلة أمام الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوى الممتاز.

وتغيب "أوناجم" عن الزمالك فى المواجهة الأخيرة أمام الترجى التونسى، نظراً لمعاناته من إصابة فى الركبة حيث اشتكى من بعض الآلام، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لأشعة اليوم قبل أن يستأنف الزمالك تدريباته غداً الإثنين، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق عقب العودة من تونس، أمس السبت، بعد عبور عقبة الترجى التونسى.

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ونجح الزمالك فى إقصاء الترجى حامل اللقب من دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، عقب المباراة التى جمعت بينهما على ستاد رادس، يوم الجمعة الماضية، فى إياب دور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، فعلى الرغم من هزيمة الفارس الأبيض بهدف دون رد، إلا أنه استطاع اقتناص بطاقة التأهل من تونس بعدما حقق الفوز فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى نصف النهائى بنتيجة 3 / 2 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة.

ورفض جهاز الزمالك، المجازفة بالمغربى محمد أوناجم فى المباراة بناءً على الاتفاق الذى تم بين الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق والدكتور محمد أسامة حيث تعرض أوناجم فى التدريب الأخير قبل السفر إلى تونس لإصابة بعد سقوطه بشكل خاطئ فى المران ولم يتمكن من إجراء أشعة فى تونس وبعد إجراء اختبار طبى له فضل جهاز الزمالك عدم المخاطرة به لشعوره ببعض الآلام لحين إجراءه أشعة فى القاهرة والفصل فى حالته حتى لا تتفاقم إصابته وحال جاهزيته سيتم الاستعانة به فى المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندرى.