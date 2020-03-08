شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب..ندى الجيزى كابتن سلة الزمالك: بسمع منير وكان نفسى أكون ممثلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى ندى الجيزى كابتن فريق كرة السلة بنادى الزمالك والتى تتحدث عن هواياتها المفضلة والأغانى التى تفضل سماعها ورد فعلها فى مختلف المواقف التى تتعرض لها، فكان معها الحوار التالى..



لاعية سلة الزمالك

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

السفر ، بحب السفر جدا ، سواء داخل مصر او خارج مصر .



لاعبة سلة الزمالك

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

المكرونة بكل أنواعها ، سواء البشاميل أو الوايت صوص أو الريد صوص .



كابتن سلة الزمالك

من نجمك المفضل ؟

الأمريكي ويل سميث .



لاعبة السلة

من مطربك المفضل ؟

محمد منير ، الكينج كل اغانيه حلوة ، قديمة أو جديدة .

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نجمة السلة

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه ؟

كان نفسى أكون ممثلة جدا.



نجمة سلة الزمالك

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

مش دائما ، لكن ساعات بحتاج استعمل العنف عشان الموقف ده ميتكررش مع اى بنت غيرى ، فأضطر الجأ إلى العنف .



ندى الجيزى

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

جينفر لورانس .



ندى الجيزى

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال طبعا سهل ومريح في الحركة، خصوصا مع ممارسى الرياضة .



ندى لاعبة السلة

تحبى ترتبطى بشخص رياضى ام غير رياضى ؟

مش هتفرق رياضى أم غير رياضى ، المهم يكون شخص محترم و يفهمنى ويقدر طبيعة شغلى .



ندى لاعبة سلة سيدات الزمالك

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

لا طبعا ، هسيبه هو ومش هسيب الرياضة .