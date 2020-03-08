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بره الملعب..ندى الجيزى كابتن سلة الزمالك: بسمع منير وكان نفسى أكون ممثلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى ندى الجيزى كابتن فريق كرة السلة بنادى الزمالك  والتى تتحدث عن هواياتها المفضلة والأغانى التى تفضل سماعها ورد فعلها فى مختلف المواقف التى تتعرض لها، فكان معها الحوار التالى..

لاعية سلة الزمالك
لاعية سلة الزمالك

 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

السفر ، بحب السفر جدا ، سواء داخل مصر او خارج مصر  .

لاعبة سلة الزمالك
لاعبة سلة الزمالك
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

المكرونة بكل أنواعها ، سواء البشاميل  أو الوايت صوص أو الريد صوص .

كابتن سلة الزمالك
كابتن سلة الزمالك

من نجمك المفضل ؟

الأمريكي ويل سميث  .

لاعبة السلة
لاعبة السلة

من مطربك المفضل ؟

محمد منير ، الكينج كل اغانيه حلوة ، قديمة أو جديدة .

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نجمة السلة
نجمة السلة

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه ؟

كان نفسى أكون ممثلة جدا.

نجمة سلة الزمالك
نجمة سلة الزمالك
لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

مش دائما ، لكن ساعات بحتاج استعمل العنف عشان الموقف ده ميتكررش مع اى بنت غيرى ، فأضطر الجأ إلى العنف .

ندى الجيزى 2
ندى الجيزى 

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى  مثلها ؟

جينفر لورانس .

ندى الجيزى
ندى الجيزى
بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

  الكاجوال طبعا سهل ومريح في الحركة، خصوصا مع ممارسى الرياضة .

ندى لاعبة السلة
ندى لاعبة السلة
تحبى ترتبطى بشخص رياضى ام غير رياضى ؟

مش هتفرق رياضى أم غير رياضى ،  المهم يكون شخص محترم و يفهمنى ويقدر طبيعة شغلى .

ندى لاعبة سلة سيدات الزمالك
ندى لاعبة سلة سيدات الزمالك

 

 لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

لا طبعا ، هسيبه هو ومش هسيب الرياضة .

ندى بابا نويل
ندى بابا نويل

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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