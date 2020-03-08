البدرى يستدعى صلاح وحجازى وتريزيجيه وكوكا ويستبعد الننى من مواجهة توجو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهار الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، ويستعد الفراعنة لمواجهة توجو يومى 26و29 مارس الجارى فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وتحتل جزر القمر قمة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط وكينيا في المركز الثاني برصيد نقطتين ومنتخب مصر في المركز الثالث بنفس الرصيد وتوجو في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

وشملت قائمة المنتخب 4 لاعبين هم:

أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي )

أحمد حسن كوكا( أوليمبياكوس اليوناني )

محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي)

ويرسل محمد بركات مدير المنتخب الوطني الاستدعاء الرسمي للأندية لضم هؤلاء اللاعبين طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من الفيفا.

وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 23 من الشهر الجارى، وهو موعد انطلاق المعسكر قبل 3 أيام فقط من مباراة توجو الرسمية بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.

وأخطر مسؤولو الاتحاد التوجولى لكرة القدم نظراءهم بالاتحاد المصرى باختيار ملعب كيغيه لاستضافة لقاء منتخب مصر وتوجو فى الجولة الرابعة بتصفيات بطولة أمم أفريقيا يوم 29 مارس الجارى.

ويقع ملعب كيغيه فى العاصمة التوجولية لومى، ويحتضن حوالى 30 ألف مشجع، ويعد الملعب الرسمى لمباريات توجو الدولية.

وقرر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الاكتفاء بمرانين فقط قبل مواجهة توجو يوم 26 مارس الجارى بالجولة الثالثة بتصفيات أمّم أفريقيا 2021، حيث يتجمع الفريق يوم 23 مارس وتكتمل الصفوف يوم 24 ليتدرب الفريق يومى 24 و25 قبل مواجهة توجو ومن المقرر ان يكون المرانين لفك العضلات خوفا على اللاعبين من الإجهاد.

فى السياق ذاته، استقر الجهاز الفنى للمنتخب بالتنسيق مع اتحاد الكرة على سفر المنتخب الوطنى بطائرة خاصة إلى توجو بسبب ضيق الوقت وتوفير الوقت فى رحلة السفر، خاصة أن التوجه بالطائرة الخاصة سيوفر أكثر من 24 ساعة، حيث أن السفر العادى يتطلب ترانزيت فى إثيوبيا والسفر بعد ذلك إلى توجو وهو ما يزيد من حالة الإرهاق والإصابات بين اللاعبين.

وتلقى اتحاد الكرة خطابا من اتحاد توجو يُحدد فيه الأخير يوم 29 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو على ملعب الأخير فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون، وهو ما وضع الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى فى أزمة ومأزق، خاصة أن مباراة الفريقين بالقاهرة يوم 26 مارس فى الجولة الثالثة وبالتالى يواجه الجهاز الفنى أزمة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين خاصة أن المنتخب الوطنى سيتوجه إلى توجو يوم 27 ولن يخوض إلا تدريب وحيد على الأكثر فى توجو، فضلاً عن التخوف من تعرض نجوم الفراعنة للإصابة أو الإجهاد.