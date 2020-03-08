شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يقرر صرف مكافآت إجادة للاعبين عقب التأهل لنصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أنه تقرر صرف مكافآت إجادة لاعبى الفريق عقب التأهل للدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

وقال عبد الحفيظ، إن لاعبى الأهلى قدموا عرضاً جيداً أمام صن داونز على أرضه ووسط جمهوره، وكانوا الأقرب للفوز لولا سوء التوفيق الذى حرم أكثر من لاعب من التسجيل، لينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، مؤكداً أن اللاعبين يستحقون صرف مكافآت إجادة نظير المجهود الكبير الذى بذلوه طوال اللقاء.

وتعادل الأهلى مع صن داونز بهدف لمثله فى اللقاء الذى جمعهما أمس، السبت، بملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا ليتأهل الفريق للدور نصف النهائى بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

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وتبدأ بعثة الأهلى رحلة العودة للقاهرة اليوم، الأحد، بعد خوض مباراة صن داونز عصر أمس بمدينة بريتوريا فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا وصعود الفريق لقبل النهائى وتستغرق رحلة العودة قرابة الثمانى ساعات، على أن تبدأ البعثة الحمراء مُغادرة فندق الإقامة بمدينة بريتوريا فى السابعة مساءً مُتوجهة إلى جوهانسبرج فى مسافة تستغرق قرابة الساعة، ثم تستقل رحلة الطيران من جوهانسبرج فى التاسعة والنصف مساءً لتصل القاهرة فى الخامسة والنصف فجراً.

وعقب انتهاء مباراة الأمس بكل تفاصيلها أغلق الجهاز الفنى ملف بطولة أفريقيا وبدأ التركيز فى الدورى المحلى، حيث يستعد الفريق لمباراة سموحة الأربعاء المقبل وهى المباراة التى يتطلع فيها الأحمر للفوز بحثاً عن مواصلة الانتصارات المحلية التى يُحققها هذا الموسم وكان آخرها فوز اعتبارى على الزمالك بعد انسحاب الأخير من المباراة .

ومن المقرر أن يتحدد مصير رمضان صبحى لاعب الفريق من المشاركة فى المباريات المقبلة خلال اليومين المقبلين، بعدما فضّل الجهاز الفنى استبعاده من المباريات الماضية حتى لا تتفاقم إصابته فى العضلة الخلفية التى تعرض لها يوم 17 ديسمبر الماضى، حيث يرغب الجهاز الفنى فى تجهيز اللاعب بشكل قوى وعدم مشاركته إلا عندما يكون جاهزاً بنسبة 100 % لاسيما وأن إصابات العضلة الخلفية تحتاج للتعافى التام ولا يمكن التسرّع فى العودة منها للملاعب.