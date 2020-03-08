بعد الصعود الأفريقى.. كيف يستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد فى الدورى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى الخميس المقبل فى انطلاق مبارياته بالدور الثانى من الدورى الممتاز للموسم المحلى 2019 / 2020 بعد حسم التأهل لنصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.
ويرصد الخليج 365 كيف يستعد الزمالك لمواجهة زعيم الثغر فى التقرير التالى:استئناف التدريبات
يستأنف غدا الاثنين فريق الزمالك تدريباته اليومية بعدما فضل كارتيرون إراحة اللاعبين اليوم لتفادى الإجهاد بعد عودة البعثة من تونس مساء أمس السبت على متن طائرة خاصة.
كما يفضل كارتيرون إجراء تعديلات فى التشكيل لمنح فرص للاعبين للظهور في الدورى الممتاز لإراحة بعد اللاعبين خوفا لتعرضهم للإجهاد.ظهور جنش
فيما يرغب كارتيرون فى منح محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق فرصة للظهور خلال لقاء الاتحاد السكندرى المقبل لإراحة محمد أبو جبل بعدما تألق أفريقيا فى السوبر وأفريقيا خلال المباريات السابقة.
إمكانية إراحة حازم إمام
كارتيرون يفكر فى إراحة حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأبيض فى مواجهة الاتحاد السكندرى لإراحته بدنيا وذهنيا خاصة بعد تعرض حازم إمام لبعض الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعى عقب مباراة الذهاب أمام الترجى، التى انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، إلا أن كارتيرون فضل دعم اللاعب ومواصلة الدفع بجهوده نظراً للخبرات التي يمتلكها مع الحديث معه حول علاج تلك الأخطاء فى لقاء العودة.
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