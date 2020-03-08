شكرا لقرائتكم خبر عن مران خفيف للأهلي اليوم فى بريتوريا قبل العودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إقامة مران خفيف للفريق فى الرابعة من عصر اليوم، الأحد، بأحد الحدائق القريبة من فندق الإقامة بمدينة بريتوريا وذلك قبل ساعات من عودة البعثة للقاهرة.

ويتدرب الفريق على نفس الحديقة التى سبق وتدرب عليها يوم وصول البعثة إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز، ومن المقرر أن يكون مران اليوم خفيف واستشفائى للاعبين الذين شاركوا فى مواجهة صن داونز وذلك فى إطار استعدادات الفريق للارتباطات المقبلة.

وتعادل الأهلى مع صن داونز بهدف لمثله فى اللقاء الذى جمعهما أمس، السبت، بملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا ليتأهل الفريق للدور نصف النهائى بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

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وتبدأ بعثة الأهلى رحلة العودة للقاهرة اليوم، الأحد، بعد خوض مباراة صن داونز عصر أمس بمدينة بريتوريا فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا وصعود الفريق لقبل النهائى وتستغرق رحلة العودة قرابة الثمانى ساعات، على أن تبدأ البعثة الحمراء مُغادرة فندق الإقامة بمدينة بريتوريا فى السابعة مساءً مُتوجهة إلى جوهانسبرج فى مسافة تستغرق قرابة الساعة، ثم تستقل رحلة الطيران من جوهانسبرج فى التاسعة والنصف مساءً لتصل القاهرة فى الخامسة والنصف فجراً.

وعقب انتهاء مباراة الأمس بكل تفاصيلها أغلق الجهاز الفنى ملف بطولة أفريقيا وبدأ التركيز فى الدورى المحلى، حيث يستعد الفريق لمباراة سموحة الأربعاء المقبل وهى المباراة التى يتطلع فيها الأحمر للفوز بحثاً عن مواصلة الانتصارات المحلية التى يُحققها هذا الموسم وكان آخرها فوز اعتبارى على الزمالك بعد انسحاب الأخير من المباراة .

ومن المقرر أن يتحدد مصير رمضان صبحى لاعب الفريق من المشاركة فى المباريات المقبلة خلال اليومين المقبلين، بعدما فضّل الجهاز الفنى استبعاده من المباريات الماضية حتى لا تتفاقم إصابته فى العضلة الخلفية التى تعرض لها يوم 17 ديسمبر الماضى، حيث يرغب الجهاز الفنى فى تجهيز اللاعب بشكل قوى وعدم مشاركته إلا عندما يكون جاهزاً بنسبة 100 % لاسيما وأن إصابات العضلة الخلفية تحتاج للتعافى التام ولا يمكن التسرّع فى العودة منها للملاعب.