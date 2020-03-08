شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الأهلي تواصل احتفالاتها بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلة الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيس بوك احتفالاتها بالتأهل إلى نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا، عقب تغلب المارد الأحمر على نظيره صن داونز بنتيجة 3/1 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب في ربع نهائي البطولة.

ونشرت صفحة الأهلي صوراً من احتفالات اللاعبين بهدف على معلول ظهير أيسر القلعة الحمراء فى شباك صن داونز خلال مباراة العودة التي أقيمت أمس فى بريتوريا، وانتهت بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1/1، وكان المارد الأحمر قد فاز في موقعة الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين سجلهما علي معلول أيضاً.



الاهلي

وقرر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إقامة مران خفيف للفريق فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، بأحد الحدائق القريبة من فندق الإقامة بمدينة بريتوريا، وذلك قبل ساعات من عودة البعثة للقاهرة.

ويتدرب الفريق على نفس الحديقة التى سبق وتدرب عليها يوم وصول البعثة إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز، ومن المقرر أن يكون مران اليوم خفيف واستشفائى للاعبين الذين شاركوا فى مواجهة صن داونز وذلك فى إطار استعدادات الفريق للارتباطات المقبلة.

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وتعادل الأهلى مع صن داونز بهدف لمثله فى اللقاء الذى جمعهما أمس، السبت، بملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا ليتأهل الفريق للدور نصف النهائى بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

وتبدأ بعثة الأهلى رحلة العودة للقاهرة اليوم، الأحد، بعد خوض مباراة صن داونز عصر أمس بمدينة بريتوريا فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا وصعود الفريق لقبل النهائى وتستغرق رحلة العودة قرابة الثمانى ساعات، على أن تبدأ البعثة الحمراء مُغادرة فندق الإقامة بمدينة بريتوريا فى السابعة مساءً مُتوجهة إلى جوهانسبرج فى مسافة تستغرق قرابة الساعة، ثم تستقل رحلة الطيران من جوهانسبرج فى التاسعة والنصف مساءً لتصل القاهرة فى الخامسة والنصف فجراً.



الاهلي



علي معلول