أليو بادجى يحتفل بتأهل الأهلى فى دورى الأبطال:"قاتلنا بشرف ونركز على القادم"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي، الاحتفال بتأهل الفريق الأحمر إلى الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد تغلبه على صن داونز بطل جنوب أفريقيا بنتيجة 3/1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ونشر بادجي صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام من المباراة وعلق عليها: قاتلنا بشرف أمس ونركز على القادم.

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي تغيير برنامج الفريق فى جنوب أفريقيا عقب التأهل للدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا .

وتم تغيير موعد الإفطار من الثامنة والنصف للعاشرة صباحا، وموعد الغداء من الحادية عشرة صباحا للواحدة ظهرا على أن يتناول اللاعبون وجبة العشاء قبل مغادرة الفندق والعودة للقاهرة.



اليو بادجي

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وتأهل الأهلى لنصف نهائى أفريقيا بعد التعادل مع صن داونز الجنوب أفريقى عصر أمس السبت على استاد لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا علما بأن لقاء الذهاب فى القاهرة انتهى بفوز الأهلى بثنائية نظيفة.

ويفتح مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام المقبلة ملف تجديد رباعى الفريق الكبار شريف إكرامى، ووليد سليمان وحسام عاشور وأحمد فتحى بعدما تم تأجيل هذا الملف خلال الفترة الماضية بسبب إنشغال الفريق بمباريات محلية وأفريقية قوية أخرها لقاء الإياب أمام صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال، وهو ما جعل الإدارة الحمراء تؤكد أنها ستفتح ملف التجديد فى الوقت المناسب.

ومن المقرر أن يعقد سيد عبد الحفيظ مديرالكرة بالأهلي أكثر من جلسة مع رباعى الفريق لحسم هذا الأمر خاصة أن هناك لاعبين تلقوا عروض مُغرية للغاية وجادة من أندية خارجية ومحلية أبرزهم شريف أكرامى الذى تلقى عرضاً جاداً من بيراميدز لذا يتطلع مسئولو الأهلى لحسم هذا الملف الشائك الذى إستحوذ على إهتمامات وسائل الإعلام وجماهير الفريق خلال الفترة الماضية لاسيما وأن الرباعى السابق له دور مهم فى الفريق سواء على الصعيد الفنى أو الصعيد القيادى ويمتلك خبرات طويلة يحتاجها الفريق فى الفترة المقبة وسيتم حسم ملف التجديد بالتنسيق مع لجنة التخطيط فى النادى برئاسة محسن صالح ورينيه فايلر المدير الفنى وبالطبع محمود الخطيب رئيس النادي.