شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد فايلر: خضنا مباراة صن داونز بفكر مختلف.. والتدوير أهم أسلحتنا بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأهلى يسير بخطوات منتظمة فى دورى الأبطال لتحقيق طموحات الجماهير

لا يوجد لاعب أساسى وآخر بديل ومنحنا فرصة المشاركة لمعظم اللاعبين

كثرة اللاعبين الجاهزين تساعد الجهاز الفنى على تطبيق فلسفته التدريبية

درسنا الأهلى والكرة المصرية والأفريقية جيداً قبل تولّى المسئولية

أكد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن الجهاز الفنى حقق هدفه فى مواجهة صن داونز التى أقيمت أمس، السبت، باستاد لوكاس موريبى فى بريتوريا بالتأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقال سيزا، "تعاملنا مع مباراتى الذهاب والعودة أمام صن داونز على أنها مباراة واحدة من 180 دقيقة.. حققنا الفوز فى الشوط الأول على استاد القاهرة بهدفين دون رد، وخضنا مباراة العودة بطريقة وفكر مختلف من خلال الدفع بثلاثة لاعبين فى وسط الملعب؛ لإحكام قبضة الفريق على مجريات المباراة، وإفساد جميع هجمات فريق صن داونز الذى يعد من الفرق الكبيرة والتى تؤدى بطريقة مختلفة، ودائما ما يحقق نتائج إيجابية على أرضه ووسط جمهوره، ولكن فى النهاية الأهلى حقق هدفه فى مباراة العودة، وتأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأوضح المدرب العام أن جماهير الأهلى ترغب فى الفوز بلقب أفريقيا، وهو طموح ورغبة مشتركة مع الجهاز واللاعبين، ولكن هناك أندية منافسة ترغب أيضا فى التتويج بالبطولة، وهو حلم وطموح مشروع للجميع، مؤكدا أن الأهلى يسير خطوة بخطوة فى البطولة الأفريقية، وبعد تخطى صن داونز أمس والتأهل إلى نصف النهائي، أغلقنا الملف الأفريقى؛ للتركيز فى المباريات المقبلة بالدورى، ومن بعدها التفكير فى مباراتى نصف النهائى الأفريقى أمام الوداد المغربى.

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وأوضح سيزا أن الجهاز الفنى لديه فلسفة خاصة يحاول تطبيقها للتعامل مع ضغط المباريات من خلال سياسة التدوير بين اللاعبين، وهى فلسفة سبق وطبقها رينيه فايلر المدير الفني من قبل مع أندرلخت البلجيكي، ونجح فيها إلى حد كبير، مؤكدا أن الأهلى يضم لاعبين على أعلى مستوى، وهو ما يخدم هذه الفلسفة، ويساعد على نجاح الجهاز الفنى فى التغلب على ضغط المباريات، والتخلص من إرهاق اللاعبين.

وعن ضيق الوقت ما بين مباراة صن داونز ومواجهات الدورى العام، قال المدرب العام للأهلى، إن الـ48 ساعة المقبلة ستشهد التعامل مع هذه الفترة فنياً وبدنياً، ومن المؤكد أن هناك عناصر بالفريق لم تشارك فى مباراة صن داونز سيكون لها دور، كما أن هناك عوامل أخرى خارج الإطار الفنى والخططى تساعد الفريق على التخلص من الإرهاق والإجهاد العضلي؛ مثل الاستشفاء والتغذية والكثير من الأمور الأخرى التى يتم اتباعها.

وأوضح سيزا أنه لا يوجد لاعب أساسى أو بديل فى الأهلي، خاصة أنه ناد كبير يستهدف دائما الفوز بجميع الألقاب، وأن الجهاز الفنى منح الفرصة لمعظم اللاعبين خلال الفترة الماضية، كما تم توظيف لاعبين آخرين فى غير مراكزهم، كما حدث أمس على سبيل المثال أمام صن داونز، واتباع الكرة الحديثة من خلال وجود لاعبين لديهم القدرة على المشاركة فى أكثر من مركز.

وشدد سيزا على أن الجهاز الفنى مر بفترة تأقلم للتعامل مع الأجواء فى أفريقيا، موضحاً أن الجهاز الفنى قبل وصوله إلى مصر، ذاكر الأهلى والكرة الإفريقية جيداً، وشاهد مباريات فى الدورى المصري، وفى دورى أبطال أفريقيا، مُتمنياً أن يستمر نجاح الفريق محليا وأفريقيا خلال الفترة المقبلة.

وأشار المدرب السويسرى إلى أن الجهاز الفنى جاء إلى الأهلى من أجل العمل، وأنهم لمسوا من أول يوم حجم الشعبية والجماهير الغفيرة للأهلي، والذين دائما ما يقابلون الجهاز الفنى بحالة من الود.

واختتم ديفيد سيزا حديثه موجها رسالة إلى جماهير الأهلى قائلا، رسالتى أننا نحاول العمل بجدية من أجل تحقيق النتائج والفوز بالبطولات، وأنه يتمنى أن يحالف الفريق التوفيق من أجل تحقيق كل ما يتمناه جمهور الأهلى.