شكرا لقرائتكم خبر عن "سلامتك يا قناص".. نجوم الكرة يدعمون عماد متعب بعد الوعكة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الكرة على مؤازرة عماد متعب مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بعد تعرضه لوعكة صحية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، ونقله على إثرها إلى المستشفى. وقام كل من: محمد أبو تريكة، رمضان صبحى، أحمد ياسر ريان، محمد أبو جبل، أحمد عادل عبد المنعم، أيمن أشرف، محمد محمود، محمد إبراهيم، بالرد على تغريدة عماد متعب التى طمأن فيها متابعيه على حسابه الشخصى عبر تويتر قائلاً، "أنا بخير الحمد لله.

قناص الأهلى يمتلك تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف القاتلة والجميلة، التى أحرزها متعب عبر مسيرته سواء مع النادى الأهلى أو المنتخب الوطنى أو عندما احترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى.



ابو تريكة وايمن أشرف وابو جبل ومحمد ابراهيم



احمد ريان



عماد متعب

أحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.

وتوج متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

وحصل عماد متعب على لقب هداف الدورى موسم 2004/2005 برصيد 15 هدفًا فى أول مواسمه مع الفريق الأول، ليكتب اسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة المصرية.

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وسجل متعب أول أهدافه مع الأهلى فى شباك أسمنت السويس، حقق متعب "11" بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر "15" عام مسجلا "75" هدفا خلال "190" مشاركة مع الأهلى.

كما فاز القناص بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة و ساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.

شارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الاهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات .

عماد متعب ثالث كبار الهدافين المصريين على المستوى الافريقى، حيث سجل "28" هدفا فى "93" مشاركة.

شارك فى "9" مباريات بكأس العالم للأندية سجل خلالها "هدفين"، وأصبح أول أهلاوى يسجل فى كأس العالم للأندية.