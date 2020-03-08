شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف موقف معلول ومتولى طبياً بعد مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى على معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، من إجهاد بسيط فى العضلة الأمامية عقب مباراة صن داونز ببطولة أفريقيا.

وقال الجهاز الطبى للفريق، بقيادة الدكتور خالد محمود، إن الإجهاد الذى يُعانى منه معلول بسيط ونتيجة الإرهاق والمجهود الذى بذله اللاعب أمام بطل جنوب أفريقيا.

وأضاف طبيب الأهلى أن محمود متولى لاعب الفريق عانى من إجهاد بسيط فى العضلة الضامة عقب مباراة صن داونز ببطولة أفريقيا.

وأوضح الجهاز الطبى أن الإجهاد بسيط ولا يُمثل مشكلة للاعب وسيكون بإمكانه المشاركة فى التدريبات المقبلة بشكل طبيعى، موضحاً أن الإجهاد ناتج عن المجهود الكبير الذى بذله متولى فى المباراة.

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وصعد الاهلي لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما تعادل مع صن داونز بهدف لمثله فى اللقاء الذى جمعهما أمس، السبت، بملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا علماً بأن الاهلى سبق وفاز فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

وحجز قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك مقعديهما فى نصف دورى الأبطال الأفريقى 2020 ليصعد الفريقان لهذا الدور لأول مرة منذ 15 عاماً حينما صعد الفريقان نسخة 2005، وهى البطولة التى توج المارد الأحمر بطلا لها بعد الفوز على النجم الساحلى، ويملك القطبان لقب الأكثر تتويجاً بدورى الأبطال حيث يملك المارد الأحمر ثمانية ألقاب فيما يملك الفارس الأبيض خمسة.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن الملاعب والاستادات النهائية المرشحة لاستضافة نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا 2020 فى بيان رسمى وهى ملعب جابوما بالكاميرون، ملعب محمد الخامس بالمغرب، استاد رادس بتونس ومن المقرر إعلان الملعب النهائى يوم 12 مارس الجاري.

يذكر أن الاتحاد الأفريقى “الكاف” قد قرر إقامة نهائى دورى أبطال أفريقيا، وأيضًا نهائى كأس الكونفدرالية من مباراة واحدة، على غرار ما يحدث فى دورى أبطال أوروبا .