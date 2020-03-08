بعد ظهورهم في إعلان جديد.. هل التقى صلاح بميسي وبوجبا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شارك الدولي المصري محمد صلاح - الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، والفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، في إعلان لإحدى شركات المشروبات الغازية.

وعلم الخليج 365 أن الإعلان الأساسي الذي نشر الأسبوع الماضي عبر صفحة الشركة الرسمية، بالإضافة إلى الجزء الثاني الذي نشر قبل 48 ساعة، تم تصويره في 19 من أكتوبر الماضي بلقطات منفردة لكل نجم، وتم دمجها.

Advertisements

وقام صلاح بتصوير الجزء الخاص به فى مدينة ليفربول الإنجليزية وقت إصابته في الكاحل التي تعرض لها أمام ليستر سيتي في المباراة التي أقيمت في الخامس من أكتوبر الماضي بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وتشارك صلاح وميسي في إعلان لنفس الشركة العام الماضي، وظهر صلاح وهو يسدد الكرة بطريقة رائعة فى مبرد مخصص للحفاظ على عبوات المياه الغازية.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" المقطع، معلقاً "صلاح من مرة".