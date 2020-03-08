محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
شارك الدولي المصري محمد صلاح - الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، والفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، في إعلان لإحدى شركات المشروبات الغازية.
وعلم الخليج 365 أن الإعلان الأساسي الذي نشر الأسبوع الماضي عبر صفحة الشركة الرسمية، بالإضافة إلى الجزء الثاني الذي نشر قبل 48 ساعة، تم تصويره في 19 من أكتوبر الماضي بلقطات منفردة لكل نجم، وتم دمجها.
وقام صلاح بتصوير الجزء الخاص به فى مدينة ليفربول الإنجليزية وقت إصابته في الكاحل التي تعرض لها أمام ليستر سيتي في المباراة التي أقيمت في الخامس من أكتوبر الماضي بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.
وتشارك صلاح وميسي في إعلان لنفس الشركة العام الماضي، وظهر صلاح وهو يسدد الكرة بطريقة رائعة فى مبرد مخصص للحفاظ على عبوات المياه الغازية.
ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" المقطع، معلقاً "صلاح من مرة".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ظهورهم في إعلان جديد.. هل التقى صلاح بميسي وبوجبا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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