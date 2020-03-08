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بعد ظهورهم في إعلان جديد.. هل التقى صلاح بميسي وبوجبا؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شارك الدولي المصري محمد صلاح - الأرجنتيني ليونيل ، نجم ، والفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، في إعلان لإحدى شركات المشروبات الغازية.

وعلم الخليج 365 أن الإعلان الأساسي الذي نشر الأسبوع الماضي عبر صفحة الشركة الرسمية، بالإضافة إلى الجزء الثاني الذي نشر قبل 48 ساعة، تم تصويره في 19 من أكتوبر الماضي بلقطات منفردة لكل نجم، وتم دمجها.

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وقام صلاح بتصوير الجزء الخاص به فى مدينة الإنجليزية وقت إصابته في الكاحل التي تعرض لها أمام ليستر سيتي في المباراة التي أقيمت في الخامس من أكتوبر الماضي بالجولة التاسعة من .

وتشارك صلاح وميسي في إعلان لنفس الشركة العام الماضي، وظهر صلاح وهو يسدد الكرة بطريقة رائعة فى مبرد مخصص للحفاظ على عبوات المياه الغازية.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" المقطع، معلقاً "صلاح من مرة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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