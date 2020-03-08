مساعد فايلر: خضنا مباراة صنداونز بفكر مختلف.. ونكرر سلاحنا مع أندرلخت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد ديفيد سيزا، المدرب العام للأهلي، إن الجهاز الفني حقق هدفه في مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي، مشيرًا إلى أنه درس مع المدير الفني السويسري رينيه فايلر الكرة المصرية والإفريقية جيدا قبل تولي مسؤولية تدريب الفريق الأحمر مع انطلاق الموسم الجاري (2019-20).

وتعادل الأهلي مع صنداونز (1-1) أمس السبت على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا في إياب دور الثمانية، ليتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما سبق أن فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

وقال سيزا، في تصريحاته عبر الموقع الرسمي للأهلي: "تعاملنا مع مباراتي الذهاب والعودة أمام صنداونز على أنها مباراة واحدة من 180 دقيقة، حققنا الفوز في الشوط الأول على استاد القاهرة بهدفين دون رد، وخضنا مباراة العودة بطريقة وفكر مختلف من خلال الدفع بثلاثة لاعبين في وسط الملعب".

وأضاف: "لعبنا بطريقة مختلفة لإحكام قبضة الفريق على مجريات المباراة، وإفساد جميع هجمات فريق صنداونز الذي يعد من الفرق الكبيرة والتي تؤدي بطريقة مختلفة، ودائما ما يحقق نتائج إيجابية على أرضه ووسط جمهوره، ولكن في النهاية الأهلي حقق هدفه في مباراة العودة، وتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل: "جماهير الأهلي ترغب في الفوز بلقب إفريقيا، وهو طموح ورغبة مشتركة مع الجهاز واللاعبين، ولكن هناك أندية منافسة ترغب أيضا في التتويج بالبطولة، وهو حلم وطموح مشروع للجميع، والأهلي يسير خطوة بخطوة في البطولة الإفريقية، وأغلقنا الملف الإفريقي بعد التأهل لنصف النهائي، للتركيز في المباريات المقبلة بالدوري، ومن بعدها التفكير في مباراتي نصف النهائي الإفريقي أمام الوداد المغربي".

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وأوضح سيزا: "الجهاز الفني لديه فلسفة خاصة يحاول تطبيقها للتعامل مع ضغط المباريات من خلال سياسة التدوير بين اللاعبين، وهي فلسفة سبق أن طبقها فايلر من قبل مع أندرلخت البلجيكي، ونجح فيها إلى حد كبير، والأهلي يضم لاعبين على أعلى مستوى وهو ما يخدم هذه الفلسفة، ويساعد على نجاح الجهاز الفني في التغلب على ضغط المباريات، والتخلص من إرهاق اللاعبين".

وعن ضيق الوقت ما بين مباراة صن داونز ومواجهات الدوري العام، قال المدرب العام للأهلي إن الـ48 ساعة المقبلة ستشهد التعامل مع هذه الفترة فنيا وبدنيا: "من المؤكد أن هناك عناصر بالفريق لم تشارك في مباراة صنداونز سيكون لها دور، كما أن هناك عوامل أخرى خارج الإطار الفني والخططي تساعد الفريق على التخلص من الإرهاق والإجهاد العضلي، مثل الاستشفاء والتغذية والكثير من الأمور الأخرى التي يتم اتباعها".

وأكد: "لا يوجد لاعب أساسي أو بديل في الأهلي، خاصة أنه ناد كبير يستهدف دائما الفوز بجميع الألقاب، والجهاز الفني منح الفرصة لمعظم اللاعبين خلال الفترة الماضية، كما تم توظيف لاعبين آخرين في غير مراكزهم كما حدث أمس على سبيل المثال أمام صنداونز، واتباع الكرة الحديثة من خلال وجود لاعبين لديهم القدرة على المشاركة في أكثر من مركز".

وأشار سيزا إلى أن الجهاز الفني مرّ بفترة تأقلم للتعامل مع الأجواء في إفريقيا، موضحًاك "قبل الوصول إلى مصر، ذاكرنا الأهلي والكرة الإفريقية جيداً، وشاهدنا مباريات في الدوري المصري وفي دوري أبطال إفريقيا، ونتمنى أن يستمر نجاح الفريق محليا وإفريقيا خلال الفترة المقبلة".

وتابع المدرب السويسري: "الجهاز الفني جاء إلى الأهلي من أجل العمل، ولمسنا من أول يوم حجم الشعبية والجماهير الغفيرة للأهلي، والذين دائما ما يقابلون الجهاز الفني بحالة من الود".

واختتم ديفيد سيزا حديثه موجها رسالة إلى جماهير الأهلي قائلا: "رسالتي أننا نحاول العمل بجدية من أجل تحقيق النتائج والفوز بالبطولات، وأتمنى أن يحالف الفريق التوفيق من أجل تحقيق كل ما يتمناه جمهور الأهلي".