البدري يضم 4 محترفين لمباراتي توجو في تصفيات أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط: أعلن الجهار الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل ويستعد الفراعنة لمواجهة توجو يومي ٢٦ و٢٩ مارس الجاري في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١بالكاميرون Advertisements وشملت القائمة ٤ لاعبين هم: أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) ، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي )، أحمد حسن كوكا( أوليمبياكوس اليوناني ، محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي). واستمر غياب الثلاثي أحمد المحمدي قائد أستون فيلا وثنائي لاريسا اليوناني، عمرو وردة وعلي غزال فيما استبعد البدري محمد النني نجم بيشتكاش التركي.

ويرسل محمد بركات مدير المنتخب الاستدعاء الرسمي للأندية لضم هؤلاء اللاعبين طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من الفيفا. وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم ٢٣ من الشهر الجاري وهو موعد انطلاق المعسكر قبل ٣ أيام فقط من مباراة توجو الرسمية بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.

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