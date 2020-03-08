الأهلي: معلول يعاني من الإجهاد.. و"ارتشاح" في قدم جيرالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

كشف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي تحت قيادة خالد محمود، موقف الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد صنداونز الجنوب أفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال خالد محمود خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "جيرالدو تعرض لالتواء في الكاحل، ومن المقرر أن يخضع لعدة جلسات علاجية للتعافي من الإصابة، خاصة بعدما تعرضت قدمه للارتشاح عقب المباراة".

وأضاف طبيب الأهلي: "سيتحدد موقف جيرالدو من المشاركة في التدريبات المقبلة وفقاً للجلسات العلاجية التي سيخضع لها اللاعب".

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على الجانب الآخر أكد طبيب الفريق الأحمر أن الثنائي محمود متولي وعلي معلول، يعانيان من إجهاد عضلي بسيط لا يُمثل مشكلة.

وشدد على أن الثنائي سيكون بإمكانهما المشاركة في التدريبات المقبلة بشكل طبيعي، موضحاً أن الإجهاد ناتج عن المجهود الكبير الذي بذله اللاعبين في مباراة صندوانز.

وتأهل الأهلي لنصف النهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما فاز على صندوانز بنتيجة 3-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة سموحة يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.