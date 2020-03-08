الأهلي يكافئ لاعبيه بعد بلوغ نصف نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن النادي قرر صرف مكافآت إجادة للاعبي الفريق بعد التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صنداونز الجنوب إفريقي في ربع النهائي.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "قدم اللاعبون عرضاً جيداً أمام صنداونز على أرضه ووسط جمهوره، وكانوا الأقرب للفوز، لولا عدم التوفيق الذي حرم أكثر من لاعب من التسجيل".

وأضاف: "اللاعبين يستحقون صرف مكافآت إجادة بعد المجهود الكبير المبذول طوال اللقاء".

وتعادل الأهلي مع صنداونز (1-1) أمس السبت على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا في إياب دور الثمانية، ليتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما سبق أن فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.